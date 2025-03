Firenzetoday.it - Maltempo: chiusi parchi e scuole a Campi Bisenzio

Leggi su Firenzetoday.it

In considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Regione Toscana per la giornata di domani, giovedì 14 marzo, il Comune diha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché die giardini pubblici presenti sul.