Thesocialpost.it - Maltempo a Varese: grandinata record e fulmine danneggia albero

Leggi su Thesocialpost.it

Una forte perturbazione, originaria del Verbano Cusio Ossola, ha colpito la provincia diintorno alle 15:30 di oggi, portando con sé unaintensa e localizzata.Ilha inizialmente imbiancato Sesto Calende, per poi spostarsi verso nord, interessando i comuni dell’Alto Varesotto, tra cui Mornago, Azzate e Castronno, prima di allontanarsi verso la Valtravaglia e il Lago Ceresio.Nel sud della provincia non si è verificata, ma sono stati avvertiti i primi tuoni. A Venegono Superiore (), unha colpito un grandein via Battisti,ndolo gravemente e costringendo i vigili del fuoco a intervenire per mettere in sicurezza l’area.L'articoloproviene da The Social Post.