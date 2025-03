Ilfattoquotidiano.it - Maledizione Atletico, il Var annulla il rigore di Alvarez per doppio tocco: non era mai successo. Furia Simeone: “Chi l’ha visto?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Madrid sperava di vivere una prima volta storica. A suo modo, ne è rimasto vittima. I Colchoneros infatti non sono riusciti a spezzare ladei derby europei: come è sempre, alla fine la spunta il Real Madrid. Non è un semplice modo di dire, ma un dato di fatto: i Blancos non sono mai stati eliminati dai rivali cittadini in Champions League. La musica non cambia: sarà la squadra di Carlo Ancelotti ad affrontare l’Arsenal ai quarti di finale. Grazie anche a un’altra prima volta storica: uncancellato dal Var per. Un episodio fino a ieri inedito nella storia della Champions. E che ha provocato molte polemiche.Non è bastato ai Colchoneros chiudere in vantaggio per 1-0 i 90 minuti regolamentari e i tempi supplementari grazie ad un gol di Conor Gallagher dopo soli 27 secondi.