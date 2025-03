Iodonna.it - Mai provato il gua sha? Utilizzato correttamente seguendo i suggerimenti di un'esperta, ha davvero delle performance rassodanti

Il guaaltro che non è che uno strumento per una particolare tecnica di massaggio facciale. Una sorta di allenamento passivo che stimola la circolazione, risveglia i tessuti, e di consegueenza, può potenziare l’assorbimento e l’efficaciacremee liftanti. «Per ottenere risultati visibili è importante eseguirlo con costanza e nel modo corretto», spiega Rosanna Dambra, skin coach di Image Skincare a Milano. Ecco come usarlo al meglio. Lindsay Lohan, i segreti del “miracoloso” ringiovanimento del suo viso X Leggi anche › Viso gonfio? Dal guaalla digitopressione, ecco tre modi per “scolpirlo” Gua, guida all’uso del tool anti-agePrima di imparare a maneggiare la pietra del gua, è fondamentale dedicarsi ad un’accurata pulizia della pelle.