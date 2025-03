Ilrestodelcarlino.it - Macerata a un punto dalla salvezza. Ottaviani: "Abbiamo tanta energia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stiamo vivendo questa settimana cone con il sorriso dopo l’impresa a casa della capolista Prata di Pordenone". Giuseppe, schiacciatore del BancaFisiomed, è proiettato a domenica quando arriverà Ravenna per l’ultima gara di regular season a cui i biancorossi chiedono ilnecessario per garantirsi la permanenza nell’A2 di volley. "Adesso – aggiunge – siamo in una migliore posizione di classifica rispetto all’inizio della gara di domenica, però per stare sicuri occorre fare almeno un". E allora l’attenzione è indirizzata a Ravenna che per certi versi ricorda Prata di Pordenone: entrambe le squadre hanno dei laterali molto forti. "Loro sono cambiati rispetto all’andata, hanno inserito lo schiacciatore montenegrino Vukasinovic. Dovremo limitare gli schiacciatori laterali, in primis Guzzo che sul piano fisico è da SuperLega".