Juventusnews24.com - Macca Juve: numeri, statistiche e rendimento. Chi è il talento bianconero, l’identikit del centrocampista classe 2003 della Next Gen

di Giacomo Giurato, chi è ilGen.del, ecco la sua storiaFedericoè alto 183 cm ed è un destro naturale. Quello del ragazzo è un profilo molto interessante perché nelle sue corde c’è la capacità di sapere combinare lavoro sporco e visione di gioco. Nelle sue precedenti esperienze, così come in quella attuale allantusGen, ha dimostrato notevole abilità nel recuperare palla oltre che ad evidenti capacità di lettura del gioco creando dinamiche interessanti all’interno del rettangolo verde. Come se non bastasse, ildispone di un’attitudine sia verso la fase difensiva che quella offensiva, qualità che rendono sicuramente il ragazzo un giocatore completo anche per la visione di gioco di Brambilla.