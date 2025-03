Ilgiorno.it - M5, Sassoli: "Non c’è trasparenza". Comitato-Cinisello, ancora scintille

Martinadenuncia: "Grave mancanza disugli extracosti per il prolungamento di metropolitana M5. Sono necessarie risposte immediate da parte di MM". La consigliera regionale monzese di Lombardia Migliore (e al Comune di Monza nel Gruppo Misto), dopo aver messo d’accordo destra e sinistra sia al Consiglio regionale che al parlamentino monzese per chiedere la realizzazione del prolungamento di M5 in un unico lotto fino a Monza, ora sollecita Milano a fornire il dettaglio dei 589 milioni che stanno bloccando i cantieri. "Le dichiarazioni del sindaco Ghilardi confermano quanto temevamo:Balsamo, così come Monza, pur essendo soggetti finanziatori, non hanno ricevuto informazioni sugli extracosti della M5", scrive in una nota la consigliera. "Questo rappresenta un grave problema die solleva interrogativi che non possono rimanere senza risposta", prosegue, per poi chiarire i tre aspetti fondamentali su cui chiede venga fatta chiarezza: la natura degli extracosti, la validazione dei costi (quali soggetti hanno certificato la necessità di risorse aggiuntive) e la ripartizione degli oneri tra i singoli enti finanziatori.