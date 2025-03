Donnapop.it - Lunita Kessisoglu, la figlia di Paolo Kessisoglu ha una malattia? Ecco tutta la verità

Leggi su Donnapop.it

è ladi, il popolare comico e conduttore televisivo. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia pubblica!Leggi anche: Sabrina Donadel, chi è la moglie di?Accanto al padre sul palco dell’Ariston, al settantacinquesimo Festival di Sanremo,ha dialogato con il padresu tematiche di forte attualità.Grazie alla loro presenza il pubblico dell’Ariston e i telespettatori a casa hanno potuto riflettere sul delicato rapporto tra genitori e figli, quando non è facile comprendersi. Chi è questa giovane ragazza che con la sua sensibilità è riuscita a coinvolgere e commuovere tutti?tutto quello che la riguarda! View this post on InstagramA post shared by(@i.