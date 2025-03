Tuttivip.it - Lulù Selassié, il pm chiede un anno e 4 mesi per i presunti fatti ai danni di Manuel Bortuzzo

La procura di Roma ha avanzato una richiesta di condanna pari a une quattronei confronti di Lucrezia Hailè Selassiè, nota come, ex compagna del nuotatore paralimpico. La vicenda si inserisce nell’ambito di un processo celebrato con rito abbreviato per il reato di stalking, come riportato dall’agenzia Ansa.Lucrezia esi erano conosciuti durante la loro partecipazione all’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, dove avevano iniziato una relazione sentimentale che, agli occhi del pubblico, sembrava promettente. Tuttavia, l’idillio si è interrotto bruscamente, e la rottura non è stata accettata dalla giovane, che avrebbe iniziato a perseguitare il suo ex compagno.Secondo le indagini, la Selassiè avrebbe messo in atto comportamenti ossessivi nei confronti di, seguendolo nelle sue trasferte e creando situazioni di tensione pubblica.