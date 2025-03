Gqitalia.it - L'ultimo abito di Austin Butler è destinato a durare a lungo

Sappiamo cheè un habitué dei red carpet. Recitare in progetti come Elvis, Dune Parte 2 e Masters of the Air significa frequentarli spesso. Ma una volta che siete abituati ai tagli di nastri e alle prime di Hollywood, il vostronon deve essere per forza super sperimentale e fuori dagli schemi. Come, potete optare per unclassico da indossare ovunque, e non è una mossa banale.L'altra sera, alla sfilata femminile di Saint Laurent per l'Autunno/Inverno 2025, l'attore ha scelto il doppiopetto ampio che gli abbiamo già indossare tante volte. C'è stato il completo grigio che ha usato per il photocall di The Bikeriders a Roma, l'a tre pezzi a righe per una proiezione londinese e un momento di mafia total black prima di un Jimmy Kimmel Live! Questa volta, però, si trattava di undoppiopetto blu scuro, con una cravatta a righe argentate di Saint Laurent.