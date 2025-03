Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo abbraccio a Todro sotto l’insegna del suo locale

La vita di Viserba, ieri, è rimasta sospesa per un paio d’ore: la chiesa e la piazza erano strapiene: persaluto a, il ristoratore scomparso domenica. A celebrare la messa è stato don Danilo Manduchi, parroco di San Martino in Riparotta. A pochi passi dalla chiesa di Viserba mare c’è il ristorante dei Panighelli. Al termine della funzione la bara è stata portata a spalla findelnonostante la pioggia: un omaggio al luogo cheha creato e amato così tanto. Oltre agli amici, erano presenti moltissimi concittadini e clienti, tutti per stringere in unla moglie Mara, alla figlia Chiara e al genero Salvo. Anche l’onorevole Andrea Gnassi ha voluto salutare. "Una di quelle persone che sapeva regalare un sorriso e un", ha dichiarato.