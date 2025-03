Ilnapolista.it - Lukaku, forse ora si sono arresi anche i più scettici (Gazzetta)

ora sii più).Scrive Vincenzo D’Angelo sulladello Sport:ora sii piùperché dopo quasi sette mesi di stagione, impossibile non notare che ci sia un Napoli cone uno senza. Vero, Romelu non è più il centravanti dominante che vince da solo le partite. Eppure ogni volta che segna, il Napoli vince. Equando non trova la rete,gli altri a usufruire del suo lavoro sporco, della sua capacità di proteggere palla e creare spazi. Solo la sua sola presenza costringe due difensori a restare sempre piantati dietro, per evitare pericoli. Sì,è tornato a fare la differenza come nell’anno dello scudetto interista: in modo diverso, da uomo squadra e non da primo violino, ma con quella personalità che è tipica dei fuoriclasse.