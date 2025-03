Luiss a Napoli esperti e manager si confrontano sul futuro del lavoro | Sapersi orientare è fondamentale

Leggi su Ildenaro.it

All’Unione Industriali un confronto consuldelLa formazione universitaria come motore di sviluppo per il territorio. In Campania, una regione che negli ultimi anni ha registrato una crescita economica significativa, ma che continua a confrontarsi con il fenomeno della fuga di talenti, l’orientamento alle professioni delassume un ruolo strategico. Questo il tema al centro dell’evento Muoversi nelle professioni e sul territorio, dedicato alle Lauree Magistrali, che si è svolto giovedì 13 marzo presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriale.All’appuntamento, promosso dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali e aperto alle studentesse e agli studenti campani, hanno preso parteeddi importanti realtà: Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC; Giancarlo Fimiani, Vicepresidente alla Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Università presso l’Unione Industriali; Simone Neri, Dirigente del Servizio Studi, documentazione giuridica e parlamentare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linda Langella, Head of Talent and Development di AVIO.