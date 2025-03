Napolitoday.it - Luigi muore dopo essere stato tamponato da un'ambulanza: stava andando a lavoro

Leggi su Napolitoday.it

È decedutoalcuni giorni di agoniaMartusciello. 46 anni, il ciclista investito da un'sabato scorso intorno alle ore 7 in via Nuova Marina, all'altezza del varco Pisacane., originario di Casoria, eraricoverato presso l'ospedale del Mare in prognosi riservata per.