L’Ue critica gli Usa e Fratelli d’Italia si smarca | per la prima volta si astiene sul sostegno a Kiev Procaccini ha provato a far rinviare il voto

Ogniche in Europa si discute di Ucraina, Giorgia Meloni veste i panni dell’equilibrista e, con il clima bellicista che pervade Bruxelles, cerca di uscire dalla contesa limitando i danni. Ilsulla risoluzione per il, condito da generose dosi di riarmo europeo, non ha fatto eccezioni. Staccarsi completamente dalla linea europea in stile Orbán è impensabile per un Paese fondatore e terza potenza Ue come l’Italia. Ma andare allo scontro con la nuova amministrazione americana rischierebbe di compromettere, in un’epoca di dazi e attacchi incrociati, il rapporto privilegiato col duo Trump-Musk. Così l’astensione diventa il salvagente per uscire indenne dalla contesta tra Bruxelles e Washington, rimandando il problema alla prossima occasione.Il passaggio incriminato è contenuto nel testo della risoluzione sulall’Ucraina che il partito di Meloni non ha mai messo in discussione fino a oggi.