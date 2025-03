Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto insulta i soldati italiani, la replica del colonnello Gianfranco Paglia: “Superato il limite”

Le dichiarazioni dia “Che tempo che fa” sul tema del riarmo in Europa hanno suscitato una forte reazione. Durante la trasmissione, l’attrice ha letto una lettera aperta alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ironizzando sulla capacità dell’Italia di sostenere un eventuale esercito europeo.Leggi anche:contro i: “Noi a fare la guerra facciamo cag***ssimo”L’ironia disul riarmo“Noinon siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere”, ha affermato, citando episodi storici come Caporetto, la campagna di Russia e la guerra in Grecia. Ha poi aggiunto: “I nostrice li vedi a usare un bazooka? Al massimo sanno giocare alla Playstation”, criticando l’idea di un esercito comune europeo e suggerendo sarcasticamente che gli 800 miliardi di euro previsti per la difesa potrebbero essere usati per un ponte tra Palermo e Cagliari.