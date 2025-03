Lettera43.it - Louane, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Francia

A caccia della sua sesta vittoriaSong Contest, laha scelto una delle sue giovani stelle più promettenti. Sul palco della finale di Basilea, sabato 17 maggio ci esibirà, artista e attrice classe 1996 da sei album in carriera e un premio César già in bacheca. Originaria di Hénin-Beaumont, nel Nord del Paese, ha avuto un’infanzia molto difficile colpita particolarmente dai lutti per le morti premature di entrambi i genitori. «Ho qualcosa da dire a tutti», ha postato la star su Instagram per annunciare la partecipazione all’ESC assieme a un video in cui canta con la madre. «Ho sognato questo momento e tu hai sognato di vedermi lì. Mamma, lo farò per noi». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@watchoutforthetornado)Chi è, rappresentante dellaLa(Getty Images).