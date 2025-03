Calcionews24.com - Lotta scudetto, Emanuele Calaiò: «Conte, guarda soprattutto l’Atalanta anche se adesso Gasperini ha un calendario difficile. Domenica succederà questo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex attaccante del Napoli, sullain Serie A tra gli azzurri,e l’Inter. I dettagli Bomber del Napoli dalla serie C alla A,interviene su La Gazzetta dello Sport sullache vede tre squadre nel giro di 3 punti. Per lui il pericolo .