Oasport.it - Lotta, Andrea Setti accede ai ripescaggi dei -67 kg della greco-romana agli Europei U23

Laè stata protagonistapenultima giornata di sfideUnder 23 di, in corso a Tirana, in Albania: dei tre azzurrini protagonistiha avuto accesso aiper il bronzo, mentre Tommaso Bosi e Leon Rivalta sono stati definitivamente eliminati.Nei -67 kgè uscito di scena negli ottavi di finale contro il georgiano Anri Khozrevanidze, vittorioso ai punti per 5-2. Il georgiano è arrivato in finale e per l’azzurrino è scattato ilo: domani nel primo turno affronterà il padrone di casa albanese Ardit Zeneli e, in caso di successo, nel secondo turno se la vedrà con il polacco Arslanbek Salimov, nel match che metterà in palio l’accesso alla finale per il bronzo contro il turco Azat Sariyar.Nei -82 kgLeon Rivalta ha battuto nel turno di qualificazioneottavi l’armeno Erik Ter Matevosyan, superandolo ai punti per 4-3, ma negli ottavi di finale si è fermato contro lo svedese Alexander Mikael Johansson, vittorioso ai punti per 7-3.