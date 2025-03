Anteprima24.it - L’ospedale di Agropoli senza camera iperbarica, la denuncia del Nursind Salerno: “Fondi stanziati dal 2022 ma nessuna attrezzatura”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAncora una volta,di Agropoli viene lasciatole attrezzature e le tecnologie promesse. Arlo sono Biagio Tomasco e Adriano Cirillo, rispettivamente segretario generale e segretario amministrativo del, che chiedono chiarimenti immediati sullo stato del progetto per la, previsto da anni ma mai realizzato.“Non accettiamo che i cittadini e gli operatori sanitari vengano penalizzati in questo modo. La delibera delstabiliva chiaramente l’acquisto e l’installazione della, congià. Eppure, a oggi, nulla è stato fatto”, afferma Tomasco.Nel nuovo Atto aziendale del 2024 dell’Asl, la terapiarisulta inserita tra i servizi deldi Agropoli, ma di fatto la strumentazione non è mai arrivata.