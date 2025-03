Los Blancos vince le sanzioni per creare una resa dei conti dell’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 01:00:00 Breaking news:Il Real Madrid si è assicurato il loro posto nei quarti di finale della Champions League dopo una drammatica vittoria di sparatutto sull’Atletico Madrid.Nonostante abbia perso 1-0 nella notte al Metropolitano, Losha prevalso 4-2 in penalità dopo che il pareggio ha terminato 2-2 in aggregato.L’Atletico Madrid è partito da sogno, sbalorditivo Real Madrid con un goal all’interno del primo minuto. Conor Gallagher si aggrappò alla bassa croce di Rodrigo de Paul dopo un manichino intelligente di Giuliano Simeone, facendo scivolare la palla oltre Thibaut Courtois per dare il comando dell’Atletico.I padroni di casa hanno dominato gran parte del primo tempo, creando diverse possibilità attraverso Julian Alvarez e Antoine Griezmann. Courtois fu tenuto occupato, facendo salvataggi cruciali nel 25 ° e 38 ° minuto per negare Alvarez e mantenere Madrid in cravatta.