L’oro rubato era nascosto in un doppio fondo nel pollaio | denunciata una 44enne

Copparo (Ferrara), 13 marzo 2025 – Importante operazione nel territorio copparese. Nei giorni scorsi, i carabinieri delle stazioni di Copparo e Ambrogio coadiuvati da quelli del Norm della compagnia, hanno proceduto a mirati controlli a Copparo e anche nella frazione di Ambrogio, su abitazioni di persone già note alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Le verifiche hanno permesso d’individuare un vero e proprio nascondiglio creato all’interno di unin unL’immobile è stato trovato nell’area cortiliva di un’abitazione di una donnadi origine bosniaca del luogo. A fronte di questo i carabinieri, da precisa e meticolosa ispezione della struttura, hanno rinvenuto unin legno, nel quale eraun sacchetto di stoffa contenente numerosi monili in oro, tra cui collane, anelli, orecchini, bracciali e vari orologi, ritenuti provento di furti in abitazione.