Sport.quotidiano.net - Loreto impallina L’Aquila. Santucci e Tognacci super

Leggi su Sport.quotidiano.net

ITALSERVICEPESARO 84 NUOVO BASKET AQUILANO 69 ITALSERVICE: Delfino 6, Cevolini, Arduini, Battisti 2, Cipriani 8, Mattioli, Ugolini 9,11,27, Aglio 9, Broglia 5, Gulini 7. All. Ceccarelli.: Bologna, Compagnoni 12, Spasojevic 2, Nardecchia N. 11, Vigori 14, Ciccarelli 16, Di Paolo ne, Tuccella ne, Cecchi 12, Ferretti 2. Arbitri: Uncini di Jesi e De Angelis di Grottammare Parziali: 23-24, 43-39, 59-54. Usciti per 5 falli: nessuno. PESARO Altra vittoria per l’Italservice che batte al PalaMegaboxnella penultima giornata di andata dei PlayIn Gold. Eppure la partenza è stata in salita, conche tentenna. Dall’altra parte gli abruzzesi sembrano più motivati e più precisi in attacco.non gioca con fluidità. Il freno tirato da parte dei locali è solo fino ai primi 5’.