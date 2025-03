Quotidiano.net - Lorenzo Spolverato ha esagerato: il pubblico del Grande Fratello non ne può più

e il: ormai un unicum. Il concorrente è legato a doppio filo a questa edizione del reality show e viceversa. Tradotto: il personaggio disi è talmente saldato ai contenuti del programma dal renderlo simbiotico. Per questo, una volta uscito dalla Casa, non funzionerà più. Perché questo ragazzo, professionalmente parlando, sia chiaro, non sta dimostrando alcunché. Considerando, soprattutto, che il suo obiettivo dichiarato è quello di diventare un attore. Sta recitando all’interno della casa del? Probabile. Almeno la speranza è che stia utilizzando questa occasione per mettersi in mostra. Peccato che lo stia facendo nella maniera più negativa possibile. Urla, scenate, prese in giro nei confronti degli altri concorrenti, alterchi anche con il conduttore Alfonso Signorini:ha cercato di prendersi la leadership di questa edizione del reality show di Canale 5 nel modo peggiore possibile.