L’Orchestra Felice. Dai banchi ai grandi palchi

Insegna nella scuola di Brugherio Leonardo da Vinci ad indirizzo musicale, collabora conprovinciale di Monza e Brianza e per non farsi mancare nulla, dirige ““ di Villasanta. È il maestroClemente, sassofonista, clarinettista, compositore, direttore, band-leader e insegnante di lungo corso che porta la musica a generazioni di studenti. "Il prossimo 22 e 23 aprile – anticipa – nello studio del fonico Matteo Tovaglieri a Meda registreremo il primo disco con l’“Orchestra“ di cui fanno parte ragazzi dai 13 ai 20 anni. Sarà un repertorio jazz da Duke Ellington, Joe Zawinul, John Scofield e molti altri, fra tradizionale e contemporaneo. Lo presenteremo il 18 maggio al Binario 7“. Nata a novembre 2016 da un’idea del maestroClemente, nipote di Mino Reitano, uno dei più apprezzati sassofonisti jazz italiani e professore di musica per scelta,era stata voluta e promossa dall’allora dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villasanta Rosalia Natalizi Baldi, oggi dirigente del liceo classico e musicale Zucchi di Monza.