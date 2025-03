Ilgiorno.it - L’operazione “Recharge“. Spuntano i nomi degli impresari finiti nella rete della Finanza

Alta Valle a metà tra sdegno e curiosità per i primi dettagli emersi dalGuardia di. "Basito" si è detto il sindaco di Valdisotto Alessandro Pedrini, dopo aver appreso che il proprio responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Nicola Amato è da martedì agli arresti domiciliari per una brutta storia di tangenti in cambio di appalti e affidamenti diretti. Oltre a lui,altri quattro soggetti ai domiciliari per ora si conoscono soltanto idel compaesano costruttore Enrico Davide Bracchi e quello di Gianlucio Ferrari di CastiglionePresolana, in provincia di Bergamo, titolare di una ditta specializzatafornitura e posa in opera di pavimentazioni in pietra naturale e porfido per interni ed esterni. Per loro e le altre otto persone indagate – due ai domiciliari e sei con il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione – ancora non è stata fissata la datainterrogatori di garanzia.