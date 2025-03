Ilrestodelcarlino.it - Lollobrigida oggi arriva in città. Ci sarà un focus sull’acquacoltura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Importante evento istituzionale questo pomeriggio ad Ascoli alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francescocheaccompagnato dal Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis e dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.e Kadis, si vedranno questa mattina a Roma alle 11 presso l’Hotel Excelsior dove si terrà il convegno ’Il settore della pesca in Italia e l’Unione Europea: sfide ed opportunità’. Al centro del convegno il punto sulle prospettive e le sfide del settore ittico italiano. Nel pomeriggio partiranno insieme per Ascoli e alle 18.30 saranno accolti in Piazza Arringo dal sindaco Marco Fioravanti e da una delegazione della Quintana. Successivamente ciun importante incontro alla ‘Locanda Imperfetta’ sul settore dell’acquacoltura.