Notizie.com - L’ok del Cdm, prezzi in aumento per il diesel, scende la benzina: tutte le novità

più caro,il prezzo della. È l’ultimache arriva dal Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, giovedì 13 marzo.ledel Cdm,inper illale– notizie.comL’esecutivo ha approvato la revisione delle aliquote fiscali che punta a riequilibrare il prezzo di gasolio ein cinque anni.Ma come funziona? Lo scopo è ridurre in maniera graduale l’aliquota sullae aumentare contemporaneamente e in modo proporzionale quella del. Ogni anno da oggi al 2030, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà ridurre (nel caso della) e aumentare (per quanto riguarda il gasolio) le accise, in intervalli che vanno da 1 a 1,5 centesimi al litro.Sempre il Mase, fino al 2030 dovrà emanare un decreto insieme con i Ministeri dell’Economia, dei Trasporti e dell’Agricoltura, nel quale le aliquote verranno rideterminate.