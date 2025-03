Ilgiorno.it - Lodi, curare la salute delle donne per essere Libere tutte: due giorni di eventi

L’iniziativa Liber? Tutt?! Autodeterminazione e diritti sessuali che si terrà sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 al Teatrino Giannetta Musitelli in via Paolo Gorini 21 a, è nata da una stretta collaborazione tra diverse realtà che hanno condiviso un “bene comune” come quello dei diritti sessuali, del bisogno della costruzione di una società della cura dove ogni corpo ha diritto di autodeterminarsi edriconosciuto con dignità, valorizzando la propria esistenza. A promuovere la duericca diè l’associazione Rumorosse di, col sostegno di altre realtà associative e femministe.Liber? tutt?, vuoleuno spazio di incontro, di conoscenza e di promozione di progetti che riguardano i diritti sessuali e l’autodeterminazione, la sostenibilità ambientale, l’informazione e la valorizzazionepersone e dei corpi.