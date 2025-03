Ilrestodelcarlino.it - Lo Youth Festival spegne la musica dopo 12 anni

dodicidi emozioni, crescita e successi, dobbiamo annunciare una pausa: loquest’anno non ci sarà". Si arrende, lo staff dell’Associazione Giovanile Pandora, e fa sapere che nel 2025 non si terrà, in città, quello che daè l’evento più atteso dedicato ai giovani, capace di richiamare in città decine di migliaia di ragazzi – 104mila solo nel 2024 - e trasformare il ‘pratone’ alle spalle della zona delle piscine e del polo scolastico in una sorta di Woodstock in grado di cambiare i connotati alla città cone divertimento, ma anche con quell’occhio al sociale che ha visto l’organizzazione coinvolgere, come protagonisti attivi dello ‘’ diverse realtà dell’associazionismo e volontariato cittadino. Viene, alla luce dell’annuncio, anche un pizzico di nostalgia a pensare all’entusiasmo che circondava la kermesse, nata su un campetto da calcio accanto al quale era stata allestita una ‘baracchina’ che somministrava birra e diventato uno deipiù grandi e apprezzati d’Italia.