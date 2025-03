Game-experience.it - Lo sviluppo di State of Decay 3 progredisce correttamente, un giornalista condivide il periodo di uscita

Dopo anni di silenzio e incertezze,of3 sembra finalmente prendere forma. Il survival post-apocalittico di Undead Labs è inda molto tempo e, nonostante le poche informazioni ufficiali, un recente report delJez Corden di Windows Central suggerisce che i lavori stanno procedendo bene. Secondo Corden, Microsoft aveva inizialmente previsto il lancio per il 2025, ma il titolo sarebbe stato rinviato e ora potrebbe arrivare nei primi mesi del 2026.Annunciato nel 2020,of3 è il terzo capitolo di un franchise nato nel 2013 e diventato un punto di riferimento per gli appassionati di survival e gestione delle risorse. Il suosi è rivelato più lungo del previsto, in parte a causa della transizione all’Unreal Engine e delle sfide tecniche che ne sono derivate.