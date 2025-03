Ilgiorno.it - Lo smartwatch anti-aggressione al polso di medici e infermieri del Giovanni XXIII, così l’allarme diventa immediato

Bergamo, 13 marzo 2025 – Sono cresciute del 17,7% le aggressioni ae sanitari nelle strutture della Lombardia, passate dal 4.836 a 5.690. Per contrastare questi episodi, a Bergamo arriva unoche consente di segnalare in modo tempestivo situazioni di potenziale pericolo durante il turno di lavoro. Anche l’Asst Papa, seconda in Lombardia dopo l’Asst Pavia, sceglie di adottare i dispositivo, indossabile come un orologio, collegato con una centrale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di situazioni di potenziale pericolo, l’operatore può attivare con un semplice tocco diverse modalità di allarme, in grado di raggiungere la centrale operativa in maniera significativamente più rapida e immediata di quanto occorrerebbe utilizzando un telefono cellulare.