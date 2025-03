Lanazione.it - Lo smantellamento del manicomio di Arezzo in un libro che sarà presentato a Terranuova

, 13 marzo 2025 – La sala del consiglio diBracciolini ospiterà, domenica prossima, la presentazione del“Pratiche di Liberazione. Ildinegli anni di Agostino Pirella (1971-1978)”, un'opera che ripercorre il processo didell’ospedale psichiatrico di, uno dei momenti più significativi della Riforma Psichiatrica in Italia. L'appuntamento è fissato per le ore 17. Il volume, scritto dalla terranuovese Caterina Pesce, analizza in dettaglio le teorie e le pratiche che hanno guidato la trasformazione dell'istituzione manicomiale aretina e la creazione di un sistema di servizi sociali e sanitari territoriali. Quella diè una storia simbolica che anticipa e si inserisce nel più ampio progetto di costruzione del Sistema Sanitario Nazionale, segnando un passo fondamentale nel superamento dele portando avanti un approccio innovativo che poneva al centro il rapporto personale con i pazienti.