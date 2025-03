Anteprima24.it - Lo sfogo di una sfollata: “E’ crollato il tetto e sono ancora in pigiama”

Tempo di lettura: 2 minuti“uscita in, ricoperta di polvere ecosì, non ho potuto fare nulla”. A raccontarlo è Francesca Moleti, residente a Bagnoli, che non è potuta rientrare nella sua abitazione dopo la scossa di magnitudo 4,4 ai Campi Flegrei.“Ieri sera èil, mentre dormivo.scappata fuori, ho chiamato i vigili del fuoco più e più volte – dice la donna -. Nonmai venuti, stoaspettando che arrivino per poter prendere almeno qualche vestito”. La signora spiega di aver raggiunto anche il punto di raccolta, dove ciProtezione Civile e vigili urbani, ma di non aver ricevuto nessuna risposta. “andata alla municipalità di Bagnoli, il presidente è inesistente perché non si sa dov’è. Non c’è un tecnico, non c’è con chi parlare e tutti mi rimandano solo ad altre mille persone”, lamenta.