Liberoquotidiano.it - Lo fa Trump, l'ha indicato Giorgetti, lo vuole Meloni: guerra, pace e dazi, ecco il piano per l'Italia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo usciti dallaFredda e siamo entrati nella «Terzamondiale a pezzi» (la più importante intuizione del pontificato di Francesco) senza avere unper ridisegnare i rapporti tra le grandi potenze. Il risultato è un caotico divenire, accelerato dalla vittoria di Donalde di una America “nuova” che in realtà è un ritorno della storia che era partita nel 2016. Le sfide contemporanee sono interne e esterne. Tre annidiin Ucraina hanno logorato l'Europa, e se è vero che la Russia non ha vinto è altrettanto certo che non ha perso; come è palese che l'Ucraina non è caduta, ma non sta in piedi con le sue gambe. L'iniziativa dipunta a chiudere questo conflitto senza fine e senza mappa. Questo è il primo punto esterno, che va di pari passo con la politica deie il ri-orientamento dell'America sul Pacifico, verso la Cina.