Terzotemponapoli.com - Liverpool, la rivoluzione dopo lo shock

Leggi su Terzotemponapoli.com

, lalobig ai saluti e mercato faraonico, contatti anche con LookmanLa squadra di Arne Slot è fuori dall’Europa, ma la stagione può ancora regalare soddisfazioni importanti. La conquista della Premier League è una possibilità concreta visto il largo vantaggio accumulato sulle inseguitrici (+15 sull’Arsenal, ma con una partita in più) e tra pochi giorni (domenica 16 marzo) ilsi giocherà la finale di Carabao Cup contro il NewcastleQuesto il futuro prossimo, ma il club inglese sta già ragionando sui prossimi passi da compiere per mantenere competitiva la rosa a disposizione di Slot se non migliorarla. Si preannuncia un mercato movimentato, con diversi big al passo d’addio e innesti di qualità da inserire a suon di milioni. Dalla difesa all’attacco, l’elenco di nomi in lista è lungo e ricco di qualità.