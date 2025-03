Oasport.it - LIVE Trento-Ziraat Bankasi 3-2, Cev Cup volley 2025 in DIRETTA: rimonta leggendaria dell’Itas!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.13: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte!23.11: Michieletto top scorer con 27 punti (migliore in campo a pari merito con un infinito Anderson che fatto vedere i sorci verdi all’Itas), 19 i punti di Rychlicki,m 18 di Lavia, 15 di Flavio. Per lo21 punti di Anderson, 16 di Ter Maat, 12 punti di Savas, 11 di Clevenot e 10 di Bulbul23.10: Per quattro set la partita si è giocata sui particolari, poi nel tie breakha alzato illlo al servizio e per loc’è stato poco da fare23.08: Ha avuto il merito di non arrendersi l’Itas Trentino che ha fatto leva sulla classe del suo capitano Alessandro Mich8ieletto che ha suonato la carica nei momenti decisivi dal terzo set in poi dopo i primi due parziali un po’ sotto tono.