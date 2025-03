Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ventagli nel gruppo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LA CLASSIFICA GENERALE13:59 Situazione molto interessante quando mancano 75 chilometri all’arrivo.13:58 Scollina adesso un Jonathan Milan dolorante dopo la caduta di ieri, tanti minuti di ritardo per lui.13:56 Si è spezzato il, tra i protagonisti la Maglia Azzurra di Filippo Ganna.13:54 Occhio che c’è il vento laterale che spira forte e si stanno creando dei.13:52 Scollina anche ila 3? dalla vetta.13:50 Ora tratto di discesa e falsopiano fino ad Ovindoli.13:47 Passa per primo sul GPM Maestri.13:45 Torna un po’ di pia sui corridori al momento.13:42 Corridori che stanno per scollinare sul GPM.13:38 Punto più alto di questa, c’è la neve e si rischia di andare sotto lo zero allo di temperatura.