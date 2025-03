Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: rientrati Landa e Gee a 15 km dall’arrivo

15:28 Ci avviciniamo allo strappetto che partirà proprio sotto lo striscione dei -5 km. Assisteremo ad un tentativo di attacco, occhi puntati sull'olandese Mathieu van der Poel.15:26 Ayuso francobolla Ganna. I due da quasi 80 km occupano perennemente le primissime posizioni del gruppo.15:23 10 km all'arrivo di Trasacco! Gruppo maglia azzurra che inizia a mettere seriamente nel mirino i fuggitivi.15:20 Foratura alla ruota anteriore per Damiano Caruso. Instancabili gli uomini della INEOS Grenadiers, che tornano in testa al gruppo.15:18 Suono di campana! Ultimo giro ed ultimi 15 km. Ricordiamo che al comando ci sono Gijs Leemreize della Team Picnic PostNL, Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta, lo spagnolo Jorge Arcas della Movistar Team e il danese William Blume Levy della Uno-X Mobility.