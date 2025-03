Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij resiste e domina la volata. Bene Ganna e Vendrame

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LA CLASSIFICA GENERALE15:51 Si chiude qui la nostratestuale della quartadella. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.15:49 LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA GENERALE1-Filippo(ITA, INEOS Grenadiers) 11:25.552-Juan Ayuso (ESP, UAE Team Emirates – XRG) +0:223-Antonio Tiberi (ITA, Bahrain – Victorious) +0:294-Derek Gee (CAN, Israel – Premier Tech) +0:345-Mattia Cattaneo (ITA, Soudal Quick – Step) +0:366-Kevin Vauquelin (FRA, Arkèa – B&B Hotels) +0:417-Eddie Dunbar (IRE, Team Jayco AlUla) +0:448-Laurens De Plus (BEL, INEOS Grenadiers) +0:459-Ben Healy (IRE, EF Education Easypost) +0:4810-Romain Gregoire (FRA, Groupama – FDJ) s.