Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio degli attaccanti di giornata sfiora i sei minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LA CLASSIFICA GENERALE12:30 Continua a crescere l’azione dei fuggitivi. Ildei cinque al comandoora i sei12:29 Mancano poco più di 120 chilometri al traguardo finale di Trasacco.12:26 Remco Evenepoel, fuoriclasse belga della Soudal Quick-Step, non ha ancora debuttato in questa stagione.12:23 I cinque al comando guadagnano ancora terreno. Ilammonta ora a 3? e 35”12:20 Il tedesco Jonas Rutsch è. al momento, il nuovo leader virtuale della classifica generale.12:17 I battistrada prendono il largo. Il loroammonta ora a 3? e 25”12:14 Mancano 130 chilometri al traguardo di Trasacco.12:11 Jonas Rutsch della Intermarché – Wanty è il corridore meglio piazzato nel gruppo dei battistrada.