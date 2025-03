Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna porta via un gruppetto con un ventaglio, c’è Ayuso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LA CLASSIFICA GENERALE14:40 Filippoed il belga Laurens De Plus per la INEOS Grenadiers, Juan, l’austriaco Felix Grosschartner ed il messicano Isaac Del Toro per l’UAE Team Emirates – XRG, ed infine il francese Quentin Pacher della Groupama – FDJ. Questi i protagonisti del nuovo attacco!14:38 Altro! Se ne vanno via in sei! Ci sono Filippoe lo spagnolo Juan!14:34 Vantaggio dei 5 battistrada che scende per la prima volta al di sotto del minuto sotto l’impulso degli uomini della INEOS Grenadiers. Intanto la pia torna a far capolino sulla.14:31 50 km all’arrivo di Trasacco e fasi finali di questa discesa. Pericolo quasi scampato per Derek Gee e Mikel Landa, che stanno per rientrare sul gruppo