Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: corsa dura a causa del vento, staccati Gee e Landa. Ganna ed Ayuso spavaldi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LA CLASSIFICA GENERALE14:58 Circa 30 secondi di ritardo per il gruppo in cui spiccano Derek Gee, Simon Yates e Mikelquando mancano 30 km all’arrivo.14:56 Primo passaggio sul traguardo di Trasacco. Riusciremo a conoscere il reale distacco tra il gruppo maglia azzurra e quello rimasto attardato.14:53 C’è anche il britannico Simon Yates nel gruppetto staccato con Gee,, Cort e Magnier.14:52 Torna un briciolo di calma ed i 5 fuggitivi tornano a guadagnare sul gruppo maglia azzurra. Resistono al comando l’olandese Gijs Leemreize della Team Picnic PostNL, Mirco Maestri della Team Polti VisitMalta, il tedesco Jonas Rutsch della Intermarché – Wanty, lo spagnolo Jorge Arcas della Movistar Team e il danese William Blume Levy della Uno-X Mobility.