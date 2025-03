Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km all’arrivo. Landa e Gee provano a rientrare su Ganna e gli uomini di classifica

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40LAGENERALE15:11 Strappetto di 400 metri al 12% che potrebbe fungere da trampolino di lancio ai -5 km. Asperità superata in questo istante dagli atleti. Vedremo se qualcuno ci proverà nella tornata conclusiva del circuito di Trasacco.15:09 20 kmdi Trasacco. Altro lunghissimo rettilineo e raffiche di vento che spirano a 30 km/h. Stavolta però tutti i corridori sono attentissimi.15:06 Piove sul bagnato per Mikel. Foratura per lo spagnolo, che perderà ulteriormente terreno staccandosi anche dal secondo gruppo.15:04 Questaa dir poco scoppiettante. Peccato che il finale di frazione non presenti difficoltà altimetriche. Ci sono però diverse curve da disegnare attentamente sull’asfalto reso insidioso dalla pia.