Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: crocevia quasi decisivo per i playoff

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:52 vari puntati su Shavon Shields da un lato e dall’altro su Joel Bolomboy. Meno di 10 minuti e si alzerà la palla due nell’impianto della capitale serba.18:49 anche laè reduce da una sconfitta esterna contro il Bayern Monaco. I serbi si trovano in sesta posizione con un bilancio di 16 vittorie e 12 sconfitte.18:46 15-13 è il record dei meneghini, reduci da un k.o. contro il Fenerbahçe Istanbul che li ha relegati al nono posto in classifica.18:43 Sfida decisiva per entrambe le squadre verso i, con una manciata di partite rimaste al termine della stagione regolare.18:40 Buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladidi!Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, ventinovesima giornata dell’di! Sfidadecisiva per i meneghini sulla strada verso i, ad una manciata di partite al termine della stagione regolare.