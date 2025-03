Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 80-82, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini espugnano Belgrado dopo un match lunghissimo! 19 punti di Mirotic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:18 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!21:15 19di Nikolae 15di Zach LeDay per i, con 14di Shavon Shields e 10di Armoni Brooks. Allanon bastano i 12equamente divisi tra Nemanja Nedovic e Nikola Kalinic ad evitare il secondo ko consecutivo, con l’ora all’ottavo posto al pari del Parisball sconfitto in trasferta a Kaunas.FINISCE QUI! L’LOTTA, SOFFRE NEL FINALE MA VINCE UNA PARTITA INTERMINABILE PER 80-82 CONTRO LA!80-82 Un solo tiro segnato daa cronometro fermo.80-81 2/2 per Nemanja Nedovic in lunetta! Altro time-out, questa volta chiamato da Ettore Messina.