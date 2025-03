Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 73-74, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: arrivo in volata alla Belgrade Arena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-80 SHAVON SHIELDS DI FORZA! SI MUOVE IL PUNTEGGIO, +2 A MENO DI UN MINUTO DSIRENA FINALE. TIME-OUT.0/2 di Petrusev dlunetta!Joel Bolomboy deve abbandonare il campo dopo una distorsionecaviglia.78-78 Tap-in di Nikola Kalinic per il pareggio!76-78 ANCORA MIROTIC! +2.76-76 Milos Teodosic pareggia i conti da tre!73-76 NIKOLA MIROTIC! CHE GIOCATA DI CLASSE.73-74 Yago Dos Santos lascia un libero sul ferro.72-74 2/3 per Nikola Mirotic dlunetta! 14 punti per l’ex Barcellona, conche mette il naso avanti.72-72 Il centro dei padroni di casa sfrutta il fisico e pareggia i conti! Time-out immediato di Ettore Messina.70-72 Joel Bolomboy! Primo canestro del centro, che vale il -2.68-72 Fabien Causeur replica prontamente percon il 2/2 in lunetta.