Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 55-59, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 12 punti di Shields, meneghini in controllo nel terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA55-59 Nikola Kalinic da due! 10per l’ex Fenerbahce Istanbul.53-59 Zach LeDay appoggia e riportaa due possessi pieni di vantaggio! Time-out televisivo.53-57 Laprova a rimanere in scia con John Brown III!51-57 Fabien Causeur si mette in proprio per il +6!51-55 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta.51-53 Nemanja Nedovic va fin in fondo: mini-break di 4-0 e -2 per la!49-53 Canestro di Nikola Calinic per accorciare.47-53 Appoggio di Fabien Causeur per il +6!47-51 SHAVON! LA BOMBAAAAAA47-48 Rubata di Codi Miller-McIntyer!Inizia la ripresa!20:05 10di Nikola Mirotic e 9 di Shavontra le fila dell’, con 8di Armoni Brooks. Per la, invece, 9di Isaiah Canaan e 8 di Nemanja Nedovic.