Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 37-35, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 10 punti di Mirotic, sorpasso dei serbi nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45-45 Shavon Shields impatta ancora nel punteggio dalla lunetta.Rientra in campo!45-43 2/2 per Nikola Kalinic a cronometro fermo per il nuovo vantaggio serbo.Scintille tra Kalinic e LeDay!43-43 Ancora Shields da due!43-41 Altro canestro di Petruserv per il +2a meno di tre minuti dalla seconda sirena.41-41 Shavon Shields finta e segna: primiper l’ala meneghina, ancora parità!41-39 Petrusev sfrutta il fisico e riporta avanti la!39-39 Zach LeDay impatta ancora nel punteggio!39-37 Taglio in backdoor di Teodosic per il +2.37-37 LEDAY SCHIACCIA PER IL PAREGGIO!37-35 Canaan scatenato! Altra bomba che vale il.34-35 Davidovac da due: -1, time-out Messina.32-35 Bomba di Isaiah Canaan dall’angolo per il -3