Oasport.it - LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 24-23, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: partita punto a punto dopo 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto sul punteggio di 24-23 per la!24-23 TAP-IN DI BOLMARO SULLA SIRENA!24-21 Giro perfetto in lunetta per Ognjen Dobric!22-21 ARMONI BROOKS RISPONDE SUBITO CON LA STESSA MONETA!22-18 Isaiah Canaan da tre: +4!19-18 2/2 anche per Nikola Mirotic: l’rimane in scia!19-16 2/2 per Filip Petrusev in lunetta: laprende ossigeno!17-16 Zach LeDay!morde le caviglie agli avversari, -1 con meno di due minuti alla prima sirena.17-14 FABIEN CAUSER IN CONTROPIEDE! L’ACCORCIA ANCORA, -3.17-12 Semi-gancio di ‘Willy’ Caruso:batte un colpo, -5!17-10 Codi Miller-McIntyre va fin in fondo: mini-parziale di 5-0 dei padroni di casa!15-10 Canestro dalla rimessa di Nikola Kalinic per ristabilire il +5!13-10 Un solo libero segnato da John Brown III (ex Brindisi, Virtus Roma e Brescia).